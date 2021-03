Covid-19

Todas as escolas do concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, vão funcionar em regime de ensino à distância durante as próximas duas semanas, devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o Governo dos Açores.

"Considerando que estamos em vésperas das férias da Páscoa e que a população estudantil tem um risco acrescido de transmissibilidade, foi decidido que as escolas da Ribeira Grande ficarão em regime de ensino à distância durante duas semanas", avançou o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, na ilha do Corvo.