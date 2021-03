Actualidade

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, qualificou hoje como um "risco" para a economia a recente subida dos juros das dívidas soberanas, numa conferência de imprensa após reunião do Conselho de Governadores.

"As taxas de juro aumentaram nos mercados, o que coloca um risco para as condições de financiamento" da economia, afirmou Lagarde na conferência de imprensa, citada pela France-Presse, sublinhando que uma subida continuada "não é sustentável".

O BCE manteve hoje as taxas de juro, mas sinalizou que espera um aumento do ritmo do programa de compras de ativos no âmbito da pandemia no próximo trimestre.