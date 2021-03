Covid-19

A vacina Pfizer/BioNTech é eficaz em 97% contra os casos sintomáticos e as formas graves de covid-19, segundo um estudo em condições reais realizado em Israel e publicado hoje, que melhora os dados já conhecidos sobre as propriedades desta vacina.

Apurados a partir de dados relativos a pessoas vacinadas em Israel, "os resultados constituem as provas concretas mais completas atualmente demonstrativas da eficácia de uma vacina contra a covid-19", de acordo com um comunicado dos laboratórios Pfizer/BioNTech e do Ministério da Saúde israelita.

Segundo o estudo, baseado no período de 17 de janeiro a 06 de março, a vacina é igualmente eficaz "em 94% contra as formas assintomáticas do vírus".