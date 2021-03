Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje a cientista Elvira Fortunato, vencedora do Prémio Pessoa 2020, considerando que é "um reconhecimento merecido".

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa congratula calorosamente a professora doutora Elvira Fortunato pelo Prémio Pessoa 2020, um reconhecimento merecido pela importância do seu trabalho na área da eletrónica flexível, com grande impacto na indústria mundial e que demonstra uma preocupação ambiental pelo uso de materiais ecossustentáveis, recicláveis e de baixo custo", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Nesta mensagem, o chefe de Estado elogia Elvira Fortunato pela sua "excelência a nível científico e de inovação" e destaca os "inúmeros prémios e distinções a nível internacional" atribuídos à cientista portuguesa, "pioneira na área de eletrónica flexível, em particular nos transístores de papel".