Covid-19

A maioria dos novos casos de infeção por covid-19 detetados hoje nos Açores pertence a uma cadeia de transmissão na qual foi detetada a estirpe inglesa, adiantou o presidente da Comissão de Acompanhamento da Luta contra a Pandemia.

"Com a estirpe do Reino Unido, a transmissão é muito mais rápida. Foi feita uma testagem a cerca de 60 a 80 pessoas que deduziu nestes 25 casos positivos de Rabo de Peixe (...), com um espaço de dois dias do diagnóstico do primeiro caso", avançou hoje o presidente da comissão, Gustavo Tato Borges, numa conferência de imprensa, na ilha do Corvo.