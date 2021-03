Actualidade

Responsáveis do Governo dos Estados Unidos da América (EUA) consideraram hoje que a designação de ISIS-Moçambique como organização terrorista é um dos instrumentos mais eficazes para desfazer redes de apoio financeiro e impedir futuros ataques terroristas no país.

John Godfrey, novo coordenador interino do Contraterrorismo no Governos dos EUA e enviado especial interino da Coligação Global para Derrotar o Estado Islâmico do Iraque e Síria (ISIS) disse hoje, numa conferência virtual, que a designação de grupo terrorista "procura negar ao ISIS-Moçambique os recursos de que precisa para financiar atividades terroristas e realizar ataques terroristas".

"As designações são dos instrumentos mais importantes que temos para quebrar redes financeiras e redes de apoio de que os grupos terroristas precisam para explorar a violência e realizar ataques", além de dar um aviso à comunidade internacional, acrescentou John Godfrey.