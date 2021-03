Covid-19

Cabo Verde vai receber na sexta-feira o primeiro lote de vacinas contra a covid-19, anunciou hoje o Governo, que prevê nos próximos dias arrancar com a campanha de vacinação a nível nacional.

"Quase um ano após o surgimento do primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19), em Cabo Verde, mais concretamente na ilha da Boa Vista, o Governo de Cabo Verde informa com elevada satisfação a chegada ao país, do primeiro lote de vacina contra, no dia 12 de março, sexta-feira", adiantou o executivo em comunicado, sem avançar qual a farmacêutica dos primeiros imunizantes a chegar ao país.

O ato de receção vai decorrer no aeroporto internacional Nelson Mandela, às 02:00 de sexta-feira (03:00 em Lisboa) e será presenciado pelo primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, e pelo ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, e parceiros internacionais de desenvolvimento de Cabo Verde.