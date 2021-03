Covid-19

O tráfego médio de dados fixos por acesso aumentou 55% no ano passado, estimando-se que a pandemia de covid-19 tenha contribuído em 36,6% face à tendência histórica, adiantou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Em comunicado, a entidade indicou que "em 2020, o tráfego médio de dados fixos por acesso aumentou 55%", acrescentando que "estima-se que, devido à pandemia de covid-19, este tenha tido um incremento de 36,3% face à tendência histórica (sendo maior no 2.º trimestre do ano com +40,2%). Caso não tivesse ocorrido a pandemia, estima-se que o crescimento teria sido de 19,3% em comparação com 2019", lê-se na mesma nota.

O regulador divulgou um relatório "que abrange informação muito diversificada sobre 2020 e permite fazer um balanço sobre os efeitos e alterações no consumo dos serviços de comunicação naquele que foi um ano de viragem".