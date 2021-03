Actualidade

Paris, 11 mar 2021 (Lusa) -- Todos os são-tomenses residentes em França podem inscrever-se no 'site' do consulado honorário de São Tome e Príncipe em Marselha para votarem pela primeira nas eleições presidenciais do país, num escrutínio que segundo o cônsul honorário será "muito participado".

"Como não temos listas [dos são-tomenses residentes em França], no final da semana passada decidimos no consulado de Marselha disponibilizar um formulário muito simples para os cidadãos entrarem nas listas de forma a votarem nas eleições", afirmou Jean-Pierre Bensaid, cônsul honorário de São Tomé e Príncipe em Marselha.

O formulário encontra-se no 'site' do consulado honorário em Marselha e de forma a finalizar a inscrição, os cidadãos são-tomenses devem enviar um 'e-mail' com uma fotografia do seu documento de identificação para o endereço indicado no fim do questionário.