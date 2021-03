Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, negou hoje qualquer envolvimento no espancamento do jornalista e bloguista Aly Silva e prometeu que a justiça vai procurar e castigar os autores do ato.

"Lamento o que aconteceu com o Aly, mas ele que vá ver quem o espancou", afirmou Sissoco Embaló, em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração hoje em Bissau da sede da polícia.

Embaló disse ter dado instruções ao ministro do Interior, à Polícia Judiciária e ao procurador-geral da República no sentido de serem acionados mecanismos para apurar quem são as pessoas que andam a espancar os cidadãos guineenses, nos últimos tempos.