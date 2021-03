Covid-19

África deve passar a produzir vacinas contra a covid-19, porque está atrasada nos esforços para vacinar 60% dos 1,3 mil milhões de habitantes, defendeu hoje o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.

Os países africanos estão a receber vacinas através da iniciativa internacional Covax e de produtores de vacinas como a Índia, China e a Rússia, mas são necessários volumes muito maiores de doses para a campanha maciça de inoculação de mais de metade da população do continente, sublinhou John Nkengasong, diretor da agência especializada da União Africana (Africa CDC).

Pelo menos cinco países africanos parecem ter capacidade para produzir vacinas - África do Sul, Senegal, Tunísia, Marrocos e Egito -, de acordo com Nkengasong, que falava na conferência de imprensa semanal do Africa CDC, em formato digital a partir da sede da organização em Adis Abeba, Etiópia.