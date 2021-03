Moçambique/Dívidas

O Tribunal Supremo de Moçambique ordenou a libertação de 11 dos 18 detidos no país no âmbito do processo principal de investigação às "dívidas ocultas" do Estado, disse hoje à Lusa fonte daquele órgão de justiça.

Vão ser libertados sob caução Zulficar Ahmad, Fabião Mabunda, Manuel Matusse, Maria Moiane (secretária do ex-presidente Armando Guebuza), Sérgio Namburete e Khessaujee Pulchand.

Outros arguidos serão libertados sob termo de identidade e residência, no caso, Mbanda Henning, Simione Mahumane, Crimildo Manjate, Naimo Quimbine e Sidónio Sitoe.