Actualidade

O Banco de Portugal advertiu hoje que a sociedade XFT Marketing não está habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira nomeadamente, a receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis.

Numa nota publicada no site do regulador, pode ler-se que "o Banco de Portugal adverte que a sociedade XFT Marketing, Unipessoal, Lda., com o NIPC 515588067, detida por Frank Temmerman, com o NIF 300190816, por si só ou em associação com uma suposta entidade denominada Alliance Internationale (que atuava através do website www.alliance-internationale.com), não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis".

De acordo com a mesma nota, "a atividade de receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis (...) encontra-se reservada às entidades habilitadas a exercê-las" previstas na lei e cuja lista pode ser consultada no site do Banco de Portugal.