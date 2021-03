Covid-19

Portugal tem quase quatro vezes mais novos casos de infeção com o novo coronavírus do que tinha em maio de 2020, quando começaram a ser aliviadas as restrições do primeiro período de confinamento motivado pela pandemia de covid-19.

Entre 04 e 10 de março deste ano, segundo dados da plataforma Our World in Data, registou-se uma média diária de 74 novos contágios por milhão de habitantes, que contrasta com a média de 21 verificada entre 28 de abril e 04 de maio de 2020, data em que começaram a ser aligeiradas as medidas de contenção.

Os números atuais estão em linha com os do pico da primeira vaga da pandemia de covid-19 no país, quando foi contabilizada uma média de 78 novos casos por milhão de habitantes por dia entre 04 e 10 de abril de 2020, em pleno período de confinamento.