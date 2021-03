Actualidade

O escritor catalão Victor Obiols foi afastado da tradução do poema "The Hill We Climb", de Amanda Gorman, por não ter o "perfil" adequado, depois de também Marieke Lucas Rijneveld, que venceu o Booker Internacional, ter desistido pelo mesmo motivo.

"Disseram-me que eu não era adequado (...). Não questionaram as minhas qualidades, mas procuravam um perfil diferente, o de uma mulher, jovem, ativista, e de preferência negra", disse Victor Obiols à AFP, referindo-se à decisão da editora catalã, que reconheceu à editora norte-americana o direito de definir as "condições que quiser" e a "pessoa certa" para traduzir.

Tradutor de obras de William Shakespeare e Oscar Wilde, o escritor Victor Obiols tinha recebido há três semanas um pedido da editora Univers, de Barcelona, para publicar, em abril, uma edição bilingue inglês-catalão do poema "The Hill We Climb", lido pela poeta afro-americana Amanda Gorman, na tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com um prefácio da estrela de televisão norte-americana Oprah Winfrey.