O Governo quer avançar com um mecanismo financeiro para apoiar eventos, incluindo os que contribuam para aumentar a notoriedade das regiões em que acontecem, adiantou a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, numa conferência, organizada pela Apecate.

No evento, da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (Apecate), a governante disse que o executivo está a "trabalhar na criação de um mecanismo financeiro que visa a concessão de apoios a organização dos eventos de interesse turístico".

O objetivo, segundo Rita Marques é "sobretudo apoiar eventos de grande dimensão internacional nomeadamente desportiva, artística, cultural, mas também espetáculos que contribuam para a imagem do destino turístico regional em que se realizam", ou sejam para o "aumento da notoriedade da região, quer no mercado interno quer no mercado externo".