Actualidade

O deputado Telmo Correia foi reeleito por unanimidade líder do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cargo que ocupava há cerca de um ano, foi hoje anunciado.

"Realizaram-se hoje as eleições para a presidência do grupo parlamentar do CDS-PP. Telmo Correia foi eleito por unanimidade para um novo mandato", lê-se numa nota enviada pelo partido à comunicação social.

A curta nota refere igualmente que "Telmo Correia remete para momento posterior uma declaração sobre o próximo mandato".