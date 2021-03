Covid

Angola anunciou hoje o levantamento da suspensão de voos diretos para Portugal, Brasil e África do Sul, que estavam interrompidos desde 16 de janeiro, devido à pandemia de covid-19.

O anúncio foi feito pelo ministro de Estado e da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, durante a apresentação das novas regras da situação de calamidade pública que vão vigorar a partir de sábado.

No geral, as regras aplicáveis durante os próximos 30 dias são semelhantes às do anterior decreto sobre a situação de calamidade pública, mantendo-se a cerca sanitária de Luanda até 10 de abril.