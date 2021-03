Actualidade

O regulador dos media ERC considera que os factos apurados "apontam efetivamente para uma alteração de domínio" da Media Capital e notifica a Vertix (Prisa) e a Pluris Investments, de Mário Ferreira, a promoverem a regularização da situação.

Neste contexto, o Conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deliberou "aceitar a acusação deduzida contra a Promotora de Informaciones (Prisa), Vertix e Pluris Investments, no processo contraordenacional" e "determinar a notificação" das empresas, "de forma a assegurar o direito ao contraditório, a processar-se de forma escrita, em sede de preparação de deliberação final".

Se os factos descritos na acusação forem verificados, é nulo o negócio da compra de 30,22% das ações pela Pluris, do empresário Mário Ferreira, que é desde final do ano passado presidente do Conselho de Administração da dona da TVI, "da qual resultou (indiretamente) a alteração de domínio dos operadores de rádio e de televisão detidos pela Media Capital, por o negócio ter sido celebrado contra disposição legal de caráter imperativo, ou seja, sem a necessária autorização prévia da ERC".