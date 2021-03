Actualidade

Uma escritora transgénero, Torrey Peters, figura pela primeira vez na lista de candidatas ao Women's Prize for Fiction, ao lado da já premiada escritora escocesa Ali Smith e da comediante britânica Dawn French.

A 'longlist' do prémio literário que anualmente distingue ficção escrita por mulheres em todo o mundo foi anunciada pela organização e revela a presença, pela primeira vez entre as finalistas, de uma autora transgénero.

Torrey Peters concorre com "Detransition, Baby", o seu romance de estreia, que segue uma mulher 'trans', Reese, a sua antiga parceira Amy, agora Ames, que fez um processo de destransição, e uma mulher 'cis', Katrina, com quem Ames tem tido um caso, e que está grávida. "Uma comédia moderna de costumes", como o descreveu Elizabeth Day, um dos membros do júri, segundo o jornal The Guardian.