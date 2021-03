Covid-19

O Governo francês anunciou hoje que vai continuar a administrar a vacina Astrazeneca, apesar de receber menos doses do que seria de esperar, e que situação da pandemia no país, especialmente na região parisiense, é "inquietante".

"Segundo a Agência Nacional de Segurança do Medicamento, que segue as recomendações da Agência Europeia do Medicamento, não há razão para suspender a vacinação com Astrazeneca", afirmou o ministro da Saúde, Olivier Véran, em conferência de imprensa.

O ministro lamentou ainda que vão chegar a França menos doses da vacina Astrazeneca do que estava previsto no acordo feito entre a União Europeia e a farmacêutica e que o assunto já está a ser seguido pelos 27 Estados-membros assim como pela Comissão Europeia.