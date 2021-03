Actualidade

O Estado do Qatar vai vacinar toda a caravana do Mundial de MotoGP antes do arranque do campeonato, em 28 de março, anunciou hoje o promotor da competição.

"Tendo implementado de forma acelerada o seu processo de vacinação, o Estado do Qatar está em condições de oferecer a todos os membros do 'paddock' o acesso à vacina contra a covid-19", lê-se no comunicado da Dorna, empresa promotora do Campeonato do Mundo de velocidade.

No mesmo comunicado, a Dorna recorda que a parceria com o Qatar remonta a 2004 e que o país recebe duas rondas do campeonato mais os treinos de pré-temporada, que decorrem até domingo.