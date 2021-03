Venezuela

A Polícia Nacional de Cabo Verde esclareceu hoje que o principal advogado cabo-verdiano do colombiano Alex Saab, considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, foi detido na ilha do Sal por "injúrias e ameaça a agente da autoridade".

Em comunicado, o Comando Regional do Sal da Polícia Nacional referiu que a detenção do advogado cabo-verdiano José Manuel Pinto Monteiro aconteceu cerca das 15:00 de quarta-feira, "momentos após uma pretensa visita" - juntamente com outro colega da defesa - a Alex Saab, que se encontra desde janeiro em prisão domiciliária, sob fortes medidas de segurança.

"Após ser passado pelo procedimento de revista de segurança, foi-lhe dito para aguardar pelo término do processo junto ao seu colega. Ele não quis acatar a ordem, reagindo agressivamente e de forma desrespeitosa para com o agente, ofendendo oralmente a dignidade e moral deste, em pleno exercício da atividade", lê-se no comunicado.