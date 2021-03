Covid-19

As crianças das creches assim como os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo regressam no próximo dia 15 às escolas, anunciou hoje o primeiro-ministro.

O plano de desconfinamento prevê que no dia 15 se registe a "reabertura das creches, jardins-de-infância e das escolas do primeiro ciclo", afirmou António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros em que ficou desenhado o plano de desconfinamento.