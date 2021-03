Covid-19

As Lojas do Cidadão vão regressar ao atendimento presencial, por marcação, no dia 19 de abril, segundo o plano de desconfinamento hoje anunciado pelo primeiro-ministro.

Do plano de desconfinamento constam várias fases, que começam na próxima segunda-feira e se prolongam até dia 03 de maio, estando definido que as Lojas do Cidadão possam ter atendimento presencial, mas com marcação prévia, revelou António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros.

O Governo tinha determinado o encerramento das Lojas do Cidadão a 21 de janeiro.