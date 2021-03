Actualidade

O professor universitário e atual presidente da Entidade das Contas José Eduardo Figueiredo Dias falhou hoje a eleição para juiz do Tribunal Constitucional, com mais votos brancos do que favoráveis.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha, o nome proposto pelo PSD recolheu apenas 103 votos favoráveis do total de 225 votantes - numa eleição por voto secreto que decorreu durante a tarde no parlamento -, muito aquém dos dois terços exigidos pela Constituição.

O candidato teve, aliás, mais votos brancos (107) do que favoráveis e ainda 15 votos nulos.