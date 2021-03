Covid-19

O primeiro-ministro afirmou que se dirigiu hoje ao país para apresentar o plano de desconfinamento depois de ter combinado isso com o Presidente da República, que inicia na sexta-feira visitas à Santa Sé e Espanha.

António Costa falava na apresentação do plano de desconfinamento do Governo no final da reunião do Conselho de Ministros, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, após o Presidente da República ter renovado o estado de emergência por mais 15 dias, a partir do próximo dia 17.

"Creio que não há mistério nenhum. O Presidente da República vai realizar duas visitas, à Santa Sé e Reino de Espanha. Precisamente por isso, combinámos que ele hoje não se dirigiria ao país e apresentaria eu o conjunto deste plano de desconfinamento, sobre o qual tive naturalmente a oportunidade de trocar impressões com o Presidente da República", afirmou o primeiro-ministro.