Covid-19

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) disse hoje esperar que em 19 de abril possa voltar a haver público nos estádios, depois de o Governo ter anunciado o plano de desconfinamento.

"Esperança. É o que sentimos ao assistir à comunicação pública do Governo! Faz amanhã [sexta-feira] um ano que tomámos a decisão, mais difícil desde que estamos na Liga, de suspender as competições profissionais. Hoje, olhamos para o futuro a acreditar que, em breve, em 19 de abril, poderemos ter os adeptos connosco nas bancadas", escreveu Pedro Proença, na sua página oficial no Facebook.

Na mesma mensagem, Proença acredita que nessa data poderá voltar a haver jogos com público, depois de o Governo apontar 19 de abril a possibilidade de "eventos exteriores com lotação reduzida", assim como "a reabertura das salas de espetáculos".