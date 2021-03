Covid-19

O representante dos pais e encarregados de educação alertou hoje as famílias para a importância de "manter todos os cuidados" durante a pandemia para que não haja um recuar no processo de reabertura gradual das escolas.

O primeiro-ministro anunciou hoje o calendário do regresso gradual dos alunos às suas escolas, que vai começar segunda-feira com as crianças das creches e alunos do ensino pré-escolar e o 1.º ciclo, e deverá terminar a 19 de abril com os estudantes do secundário e ensino superior.

Este é um calendário dependente da evolução da pandemia de covid-19 e por isso o presidente da Confederação Nacional de Associações de Pais (Confap) pede cautela às famílias, para que não haja recuos que "prejudicam as crianças".