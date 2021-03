Covid-19

O Brasil contabilizou hoje, pelo segundo dia consecutivo, mais de dois mil mortos (2.233) devido à covid-19, num total de 272.889 óbitos desde o início da pandemia, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.

Hoje foi o segundo dia com mais mortes no Brasil devido à covid-19, apenas atrás de quarta-feira, quando o país sul-americano chegou a 2.286 vítimas mortais.

De acordo com o último boletim epidemiológico do Governo brasileiro, o país somou ainda 75.412 casos de infeção nas últimas 24 horas, elevando o total de diagnósticos do novo coronavírus para 11.277.717.