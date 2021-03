Covid-19

O Conselho de Ministros aprovou hoje o alargamento dos apoios a fundo perdido no âmbito dos Programas Apoiar e Apoiar Rendas, tendo em conta o prolongar da pandemia e o desconfinamento progressivo da atividade económica.

Entre as medidas previstas está o alargamento do apoio de tesouraria sob a forma de subsídio a fundo perdido previsto no âmbito do Programa Apoiar a atividades económicas diretamente afetadas pela suspensão e encerramento de estabelecimentos no âmbito do estado de emergência, bem como o aumento dos limites máximos de apoio no caso de empresas com quebras de faturação superiores a 50%, com efeitos retroativos.

O pacote contempla ainda o alargamento dos apoios da fundo perdido do Apoiar Rendas e do Apoiar + Simples, a empresários em nome individual sem contabilidade organizada, "ainda que não tenham trabalhadores por conta de outrem", bem como o alargamento do Apoiar Rendas a outras formas contratuais que tenham por fim a utilização de imóveis.