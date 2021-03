Covid-19

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) alertou hoje que "não basta dizer as datas" para a reabertura das escolas, pedindo o reforço de medidas de segurança sanitária e a articulação com a testagem.

"Também é preciso ser responsável nas condições do regresso, não basta dizer as datas", disse à Lusa Mário Nogueira, considerando que o pior que poderia acontecer era um retrocesso do desconfinamento no ensino durante a pandemia de covid-19.