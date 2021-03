Covid-19

As Alfândegas de Timor-Leste vão facilitar o processo de pagamento de taxas alfandegárias, com a apresentação de uma garantia, para permitir que contentores com bens essenciais possam ser retirados do Porto de Díli durante o confinamento.

"Como os bancos estão encerrados ao público, vamos permitir que os importadores deixem uma garantia bancária em cheque ou dinheiro, no valor da taxa que têm que pagar, para permitir retirar os contentores", disse à Lusa o responsável das Alfândegas, José Abílio.

"Não haverá problemas porque no sistema conseguimos trabalhar para facilitar a saídas dos contentores", explicou.