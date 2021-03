Actualidade

As votações regionais nos estados de Bade-Vurtemberga e Renânia-Palatinado, marcadas para domingo, assinalam o início de um "super ano eleitoral" na Alemanha, com o resultado das legislativas de setembro ainda indefinido.

São as primeiras duas regiões a escolher um novo governo, seguindo-se os estados da Alta Saxónia, a 06 de junho, e Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, Turíngia e Berlim, no mesmo dia das legislativas, a 26 de setembro. Além disso, decorrem ainda eleições municipais em Hesse, no próximo domingo, e na Baixa Saxónia a 12 de setembro.

Em declarações à Lusa, o politólogo Thomas König, diz que a situação na Alemanha é "muito volátil".