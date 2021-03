Actualidade

O antigo vereador socialista na Câmara do Porto Manuel Correia Fernandes disse hoje ver com "tristeza" a "destruição" do Mercado do Bom Sucesso, para qual está prevista a instalação de um supermercado, lamentando que o tempo lhe tenha dado razão.

"Desbaratar um edifício que tinha um conjunto de características que foram destruídas é destruição, não há outra palavra para isso. Infelizmente, os factos parecem dar-me razão, a mim e a muita gente que na altura [em 2010] tentou reverter a situação, mas sem êxito", lamentou, comentando o novo projeto de requalificação para o Bom Sucesso, que prevê a instalação de um 'Continente Bom Dia' e de um total de 26 bancas e 40 lojas e restaurantes.

Salientando as características únicas e "raras" do edifício, o antigo vereador do Urbanismo referiu que, com a exceção de alguns imóveis, como o Mercado do Bolhão, ou o Pavilhão Rosa Mota, o Porto "já não tem locais daquele tipo"