Covid-19

A incidência de casos de covid-19 na Alemanha acumulada em sete dias superou de novo os 70 casos por cada 100 mil habitantes enquanto os contágios de covid-19 continuam a subir em relação à semana passada.

No conjunto do país, a incidência acumulada em sete dias aumentou para 72,4 novos casos por cada 100 mil habitantes face a 69,1 na quinta-feira e a 65,4 na semana passada, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

As autoridades sanitárias contabilizaram 12.834 novos contágios nas últimas 24 horas, mais de 2.200 do que na semana passada e 252 vítimas mortais.