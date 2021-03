Actualidade

As exportações de produtos britânicos para a União Europeia (UE) caíram 40,7% em janeiro face a dezembro de 2020 devido ao fim do período de transição e ao início efetivo do Brexit, informou hoje o gabinete de estatísticas nacionais britânico.

As exportações globais para a UE perderam 5.600 milhões de libras (6.500 milhões de euros) do seu valor, tendo o setor automóvel sido particularmente atingido, de acordo com o ONS (Office for National Statistics).

As importações britânicas do bloco também sofreram uma queda significativa de 6.600 milhões de libras (7.700 milhões de euros), ou 28%.