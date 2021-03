Actualidade

O antigo primeiro-ministro José Sócrates considera que o ex-presidente brasileiro Lula da Silva está de regresso "ao jogo" político, abrindo um novo ciclo, e defende que só as ditaduras manipulam para escolher os juízes dos processos.

Estas posições foram assumidas pelo antigo líder do PS (2004/2011) num artigo hoje publicado na revista brasileira "Carta Capital", intitulado "Bom dia, Brasil", na sequência da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro no sentido de anular todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná.

"O Brasil tem agora a oportunidade de se reconciliar consigo próprio. Tem agora a oportunidade de fazer regressar a política ao terreno da disputa leal e do respeito pelos adversários", sustenta o antigo primeiro-ministro (2005/2011).