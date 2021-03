Covid-19

Entre 600 e 800 portugueses estão ainda retidos no Brasil devido à suspensão das ligações aéreas, incluindo 100 em situação prioritária, o que justificou um terceiro voo de repatriamento, disse hoje a secretária de Estado das Comunidades.

"São 600, 700 ou 800 portugueses" que ainda estão retidos naquele país, disse Berta Nunes, em entrevista à Lusa, salientando que este é um número variável, tal como "a categoria de prioritários também é dinâmica e pode, dentro de alguns dias, integrar mais pessoas".

No segundo voo TAP, que chegou na quinta-feira à noite a Lisboa, vindo da cidade brasileira de São Paulo, os cidadãos em situação prioritária eram "191, mais do que no primeiro voo", onde vinham 100 pessoas naquela categoria.