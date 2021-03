Covid-19

O presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Pedro Dominguinhos, considerou hoje que o regresso dos alunos ao ensino presidencial em 19 de abril foi a data possível, mas esperava voltar mais cedo.

"Para nós foi a data possível. Não posso negar que esperávamos poder regressar mais cedo, sobretudo as aulas laboratoriais práticas que são fundamentais para as aprendizagens dos estudantes e sobretudo no politécnico, onde a componente prática desempenha um papel fundamental", disse à Lusa Pedro Dominguinhos.

De acordo com o presidente do CCISP, esta necessidade de regresso é maior sobretudo nas áreas da saúde, onde os estudantes têm de concluir estas aulas laboratoriais.