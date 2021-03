Moçambique/Dívidas

O Tribunal de Recurso de Inglaterra e País de Gales deu provimento ao pedido do grupo Privinvest concluindo que o processo movido por Moçambique na justiça inglesa deve ser antes tratado por arbitragem.

"As queixas da República [de Moçambique] contra as empresas Privinvest enquadram-se no âmbito dos acordos de arbitragem" previstos nos contratos de fornecimento assinados entre as empresas públicas moçambicanas e o grupo naval, lê-se no documento de quinta-feira, consultado hoje pela Lusa.

O acórdão deixa, no entanto, uma ressalva: "resta saber se a República [de Moçambique] é de facto parte dos acordos de arbitragem e se a Logistics Offshore e Logistics Investments [subcontratadas] os podem invocar".