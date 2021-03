Actualidade

Trabalhadores desempregados de construção civil em Macau bloquearam uma estrada no final de uma reunião com o Governo, disse à Lusa o deputado José Pereira Coutinho e os media 'locais' noticiaram pelo menos três detidos na sequência do protesto.

"No final da reunião algumas pessoas bloquearam a estrada impedindo o acesso e autocarros", contou à Lusa o único deputado português no território.

José Pereira Coutinho explicou que "a frustração é grande" já que "527 famílias foram pela primeira vez registar-se na Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) como desempregados".