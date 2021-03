Moçambique/Dívidas

O Tribunal Supremo (TS) moçambicano acrescentou o crime de tráfico de influência aos crimes imputados a Ndambi Guebuza, filho do antigo Presidente Armando Guebuza, no caso das dívidas ocultas do Estado, refere aquela instância, em comunicado.

Inês Moiante, ex-secretária de Armando Guebuza, e Renato Matusse, ex-conselheiro, também alegadamente envolvidos no caso, viram igualmente tráfico de influência adicionado ao rol de crimes que lhe são imputados, lê-se na nota de imprensa.

O TS decidiu "alterar a qualificação jurídico-penal uma vez reunidos os requisitos para a imputação indiciária do crime de tráfico de influência", enfatiza o comunicado.