Irão

A irano-britânica Nazanin Zaghari-Ratcliffe sofre de stress pós-traumático severo após sofrer "maus tratos" enquanto esteve detida no Irão e deve ser reconhecida por Londres como "vítima de tortura", defendeu hoje uma ONG após uma avaliação médica.

Condenada em 2016 a cinco anos de prisão por sedição, o que ela nega, Nazanin Zaghari-Ratcliffe foi libertada no final da pena, a 07 de março, da pulseira eletrónica que tinha há um ano devido à pandemia do novo coronavírus.

Mas foi novamente convocada para ir a tribunal no domingo, o que frustrou as esperanças do seu marido e da filha Gabriela de um regresso rápido a Londres, onde vivem.