Actualidade

A maioria independentista no parlamento regional da Catalunha elegeu Laura Borrás como presidente da instituição, que hoje teve a sua sessão constituinte depois das eleições de 14 de fevereiro último.

A eleição da presidente do parlamento catalão marca o início da legislatura, enquanto se aguarda a investidura do presidente do Governo regional (Generalitat), que deverá ter lugar, o mais tardar, a 26 de março próximo.

Um acordo entre os partidos catalães separatistas assegurou a eleição como presidente do parlamento regional de Laura Borràs, do Juntos pela Catalunha (JxCat), partido do separatista Carles Puigdemont, fugido na Bélgica.