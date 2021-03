Actualidade

A companhia Instável - Centro Coreográfico coordena um projeto, intitulado Coriolis e financiado em 90 mil euros, que pretende colmatar as necessidades de 30 organizações culturais de artes performativas do Norte, através de formações "co-construídas", revelou hoje a responsável.

"O que o projeto tem de diferenciador dos restantes é que vai ser co-construído com as organizações com o intuito de encontrarmos pontos de encontro", afirmou hoje Catarina Serraniza, em declarações à Lusa.

O projeto Coriolis - Movimento Sustentável, que se iniciou em setembro de 2020, tem uma verba de 90 mil euros, 90% da qual financiada pelo programa EEA Grants, Mecanismo Financeiro Plurianual, que visa desenvolver ações para reduzir disparidades sociais e económicas na Europa.