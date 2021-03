Covid-19

As unidades hoteleiras de Cabo Verde receberam 207.125 hóspedes em 2020, uma queda de 74,7% face ao ano anterior, explicada com as limitações impostas pela pandemia de covid-19, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o relatório sobre Movimentação de Hóspedes em 2020, divulgado hoje pelo INE cabo-verdiano, as dormidas caíram 77,5%, para 1.150.641 em todo o ano passado.

Dos 207.125 hóspedes contabilizados em 2020, o INE refere que 189.110 foram no primeiro trimestre (-19,1% em termos homólogos). Seguiram-se, logo após o confinamento generalizado e a suspensão de voos domésticos e internacionais, para conter a transmissão da covid-19, 5.280 hóspedes no segundo trimestre (-97,1%), 3.071 hóspedes no terceiro trimestre (-98%) e 9.034 hóspedes no quarto trimestre (-96%).