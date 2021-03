Novo Banco

O atual e antigo diretor de Supervisão do Banco de Portugal (BdP), Luís Costa Ferreira, disse hoje no parlamento que a ação do supervisor face ao BES foi "energética e assertiva".

"Foi antes, isso sim, através de um resultado de um exercício tecnicamente exigente desenhado e implementado pelo Banco de Portugal em 2013, conhecido por ETRIC II, que a situação financeira real da ESI [Espírito Santo International] foi conhecida, finalmente", começou por dizer Luís Costa Ferreira na sua intervenção inicial da comissão de inquérito ao Novo Banco.

Aos deputados, o responsável da supervisão entre julho de 2013 e outubro de 2014 disse que esse exercício "teve características totalmente inovadoras e intrusivas", seguindo-se a outras "inspeções transversais" desde 2011, não tendo ainda registo "que tenha sido replicado noutro país".