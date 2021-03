Covid-19

A investigadora espanhola Lina Yoon, que se dedica a documentar as violações aos direitos humanos na Coreia do Norte, considerou preocupante a forma como o regime está a aproveitar a pandemia para reforçar o controlo através do isolamento.

"A Coreia do Norte foi desde sempre um buraco negro, mas agora está mais escuro. Nunca esteve tão escuro nos últimos 20 anos", disse Yoon à agência Efe, referindo-se ao encerramento do país, que dificulta informações sobre a situação alimentar e os abusos do regime.

Perante a situação, a investigadora da organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) decidiu revelar a sua identidade.