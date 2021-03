Actualidade

A congregação da Sociedade do Verbo Divino (SVD) em Timor-Leste afirmou hoje que a expulsão da ordem e do sacerdócio de um ex-padre em Timor-Leste se deveu ao "cometido e admitido abuso de menores" num orfanato do país.

"A SVD Timor-Leste quer reiterar enfaticamente que com base no hediondo crime cometido e admitido de abuso de menores no orfanato Topu Honis, o senhor Richard Daschbach foi expulso, depois de um processo penal eclesiástico, do estado religioso e clerical pela Congregação da Doutrina da Fé, no Vaticano, em 06 de novembro de 2018", refere-se no comunicado.

A nota de imprensa foi divulgada pela SVD depois de terem surgido nas redes sociais, notícias e comentários que tentavam sugerir que Daschbach teria sido expulso não pelo abuso de menores que confessou à ordem, mas por violar as regras da organização.